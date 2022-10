La recensione dell’episodio 1×10 di House of the Dragon, The Black Queen, disponibile su Sky e NOW

E così, dopo dieci settimane, la prima stagione di House of the Dragon è giunta al termine. Una prima stagione che, come abbiamo già più volte evidenziato, ha convinto pubblico e critica, dimostrando per l’ennesima volta la bontà del materiale nato dalle sapienti mani di George R. R. Martin. Lo scrittore americano, celebre per il ritardo maturato con la pubblicazione del nuovo libro delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ha contribuito attivamente alla supervisione dello show con protagonista la casata Targaryen e il risultato si vede. Lo show targato HBO è un’opera assolutamente a fuoco che, nonostante qualche incertezza, procede decisa sulla propria strada.

Prima di tirare le fila su questo decimo episodio, vi ricordiamo che ora potete trovare l’intera stagione su Sky o su NOW (l’ultima puntata arriverà in italiano lunedì prossimo). Se siete ancora tra gli scettici, qui so...