Human Resources

Big Mouth è tra le serie animate di Netflix più seguite, nonostante sia anche uno di quei prodotti che o si apprezzano o si odiano con tutto se stessi, come il creatore Nick Kroll non smette mai di ripetere tramite le pelose labbra di Maurice, il mostro degli ormoni. Cosa ci sarebbe di “peggio” di una sola serie volgare capace di indispettire più di un gruppo di spettatori? Ma ovviamente due serie volgari dedicate al mondo dei mostri creato da Kroll e compari.

Human Resources debutta esattamente tra una settimana, il 18 marzo, coi suoi dieci episodi inediti. Inizialmente annunciato come spin-off di Big Mouth, la serie prosegue nel racconto della sorella maggiore, spostando il focus dai ragazzini in preda agli ormoni ai vari mostri che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi 5 anni. In effetti un assaggio di Human Resources lo avevamo avuto già col finale della stagione 5 della serie ...