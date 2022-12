Il mistero dei Templari – National Treasure è un film del 2004 che, nonostante alcuni passaggi di sceneggiatura abbastanza ingenui, riuscì a conquistare il pubblico di tutto il mondo. Il motivo: la scarsa quantità di produzioni in stile Indiana Jones, dove mistero, storia e avventura si mescolano per creare un mix avvincente. Dopo diversi anni dalle due pellicole che compongono il franchise, Disney ha deciso di puntare nuovamente su questo immaginario, affidando a Mira Nair la direzione di una serie TV dalla durata di dieci episodi.

Come potete leggere nelle nostre recensioni posizionate nei link tra un paragrafo e l’altro di questo articolo, le prime tre puntate ci hanno abbastanza convinto. È evidente ancora una volta una scrittura talvolta approssimativa, ma il risultato è nettamente maggiore della somma delle parti. I nuovi personaggi ci sono piaciuti e, più in generale, lo spirito del film diretto da Jon Turteltaub ci è parso rispettato in toto. Nelle ultime ore siamo final...