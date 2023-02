Il mistero dei Templari – La serie è uno show dalla doppia anima. Inizialmente siamo rimasti molto colpiti dall’idea di Cormac e Marianne Wibberley di rilanciare il franchise nato nel 2004 con nuovi volti. Colpiti perché si tratta di una scelta azzardata, ma realizzata inizialmente con apprezzabile maestria. Impossibile non elogiare l’abilità degli autori nell’introdurre personaggi inediti in un mondo che già conosciamo e popolato da personaggi diventati iconici per gli amanti dei due film. Un risultato che, nonostante lo scetticismo della prima ora, ci ha permesso di valutare positivamente i primi episodi della serie.

A partire dalla quinta puntata, però, le cose hanno preso una brutta piega. Gli sceneggiatori hanno abbandonato qualsiasi collegamento con il franchise e si sono focalizzati su situazioni tipiche da teen drama. Per non parlare della gestione della parte più avventurosa dello show, relegata a ragionamenti apparentemente senza alcuna logica e a un’escalation di situ...