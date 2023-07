La recensione della stagione 4 di Jack Ryan, serie disponibile su Prime Video

John Krasinski dice addio alle avventure di Jack Ryan con la stagione 4 della serie targata Prime Video, confermando la sua capacità di dare umanità al personaggio creato da Tom Clancy, pur senza mettere in secondo piano i risvolti politici e action del progetto prodotto da Amazon.

Lo show firmato da Carlton Cuse e Graham Roland riporta sugli schermi l’amato personaggio, gettando le basi per eventuali spinoff e lasciando in sospeso alcuni elementi, alimentando così la speranza, in futuro, di rivedere Jack in azione.

La trama delle sei puntate della stagione 4

Le ultime sei puntate mostrano Jack (Krasinski) dopo aver assunto l’incarico di Acting Deputy Director della CIA, mentre Elizabeth Wright (Betty Gabriel) attende di ottenere l’approvazione del Senato. Un omicidio compiuto in Africa e le azioni di un cartello della droga sudamericano sono solo due degli eventi che portano il protagonista...