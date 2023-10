La nostra recensione di La caduta della casa degli Usher, disponibile su Netflix

Per chiunque abbia avuto la fortuna di leggere, in parte o in toto, le opere partorite dalla penna di Edgar Allan Poe, l’adattamento Netflix di La caduta della casa degli Usher ha i connotati orripilanti e grotteschi di una chimera confusa e irrispettosa. Sembra quasi che, nell’era dell’automazione, quel burlone di Mike Flanagan si sia divertito a dare in pasto a un’intelligenza artificiale l’opera omnia dello scrittore, chiedendole di partorire la più dozzinale e raffazzonata serie in otto episodi di sempre, con un unico vincolo: sfrutta quante più poesie, quanti più racconti, quanti più personaggi poeiani possibile.

Ecco dunque, incarnati da una vagonata di volti noti riciclati da Flanagan (spiccano le new entry Mark Hamill e Mary McDonnell) con una puntualità che inizia a odorare di presuntuoso microcosmo, tutte le figure più iconiche create dalla fantasia dello scrittore ...