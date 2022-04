Le serie tv sul sesso non sono quasi mai veramente sul sesso. Non fa eccezione, serie olandese appena arrivata su Netflix Come accade in Sex Education o in Non ho mai… il mondo in cui si muovono i personaggi è pieno di erotismo (più o meno spinto a seconda dei casi). Sembra che nessuno pensi ad altro! Le loro scelte sono sempre legate a questioni corporee, di affetti e di voglia di conquista. Sotto questa patina pruriginosa c’è sempre però l’interesse a raccontare altro: una rivoluzione.

Nel liceo di Moordale i ragazzi riaffermano il proprio diritto ad avere un’educazione, e un percorso di consapevolezza, rispetto ai cambiamenti del proprio corpo. In Pam & Tommy (serie più coraggiosa di Linee Bollenti ma molto simile a questa come ritmo e tono) un sex tape trasforma la percezione della privacy e soprattutto l’industria del porno. Che siano affermazioni femministe, battaglie di liberazione, rivendicazioni di autonomia contro la morale punitiva e castigata, o semplici...