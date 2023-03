La nostra recensione del film Luther: Verso l’Inferno, sequel della popolare serie britannica disponibile su Netflix

Era il 2019 quando, col cuore gonfio di tristezza, salutavamo l’ombroso detective John Luther (Idris Elba), giunto a una sorta di capolinea professionale dopo un’escalation di violenza che l’aveva visto coinvolto non solo come investigatore, ma anche come giustiziere fuori dai confini della legge. Siamo sinceri, l’apertura verso un prosieguo c’era; e un nuovo capitolo è arrivato, seppur in una forma diversa da quella seriale cui Luther ci aveva abituati.

Luther: Verso l’Inferno è, almeno sulla carta, un film a tutti gli effetti; tuttavia, costringere l’indagine del detective sul folle serial killer David Robey (Andy Serkis) in sole due ore si è rivelata una scelta infausta. Abituati all’ampio respiro della serie ideata da Neil Cross, si ha l’impressione che la storia venga compressa in un contenitore striminzit...