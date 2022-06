La recensione del secondo episodio della serie Ms. Marvel, disponibile su Disney+

Come potete leggere nella nostra recensione che trovate più sotto in questo articolo, la prima puntata di Ms. Marvel ci è piaciuta moltissimo. È altrettanto vero, però, che gran parte delle serie tratte dai fumetti della Casa delle Idee partono molto bene, per poi calare di qualità. È il caso recente proprio di Moon Knight, show dal primo episodio esaltante, ma conclusosi con un ultima puntata a dir poco terrificante. Ebbene, è ancora presto per cantare vittoria, ma per ora la serie con protagonista Kamala Khan ci sta convincendo appieno.

LA MARVEL PER IL SOCIALE

Il principale punto di forza di Ms. Marvel è, ancora una volta, il guardare oltre le maschere, oltre le tutine in spandex e oltre gli scontri tra supereroi. Ms. Marvel racconta la vita quotidiana di una ragazzina pachistana del New Jersey, sospesa tra tradizione e modernità. Kamala soffre l’intransigenza di una famiglia troppo conservatrice, in...