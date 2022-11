Nuovo Santa Clause Cercasi la recensione dei primi due episodi della stagione 1, disponibile su Disney+ dal 16 novembre.

Sono passati 28 anni da quando Scott Calvin ha ucciso per sbaglio Santa Claus, indossandone gli abiti e diventando il nuovo Babbo Natale a causa della Santa Clausola (La Santa Clause del titolo originale). Nel 1994, il film di John Pasquin con protagonista Tim Allen era pensato per una tantum, ma ebbe più successo di quanto immaginato. Diventò presto un classico e negli anni ricevette ben due sequel.

Purtroppo la qualità dei seguiti non fu memorabile come l’originale, sebbene i due film espansero ulteriormente l’universo natalizio di Scott e della sua famiglia. Così al gruppo si aggiunse Elizabeth Mitchell come signora Claus, ma la cosa curiosa di ogni film era la scoperta di una nuova Clausola sotto l’originale. Dopo il terzo film, sembrava che Tim All...