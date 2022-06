La recensione dell’episodio 5 della serie Obi-Wan Kenobi, disponibile su Disney+

Proprio quando si iniziava a sperare che la serie avesse smesso di prendere tempo per arrivare al sodo, ecco che Obi-Wan Kenobi regala il duello di spade laser più brutto di tutta la saga e costringe ancora una volta i personaggi a una continua, insensata e sfiancante fuga.

Un parallelo tra passato e presente

C’è un allenamento che incornicia questa quinta parte. Ad un passo dal finale di settimana prossima gli sceneggiatori della puntata Joby Harold e Andrew Stanton (!) Hanno un’intuizione vincente che avrebbe potuto essere estesa all’intera serie. Costruiscono un parallelo tra il passato del maestro Jedi, il suo Padawan e il presente. Tutte le opere di Star Wars si specchiano tra di loro, hanno immagini ricorrenti, spesso in senso opposto. Le serie sono più isolate in questo. Se non c’è un punto di riferimento allora perché non crearselo da soli saltando nel tempo?

