One Piece, la recensione della stagione 1 dell’atteso live action, disponibile da oggi, 31 agosto, su Netflix.

Quando l’adattamento live action di One Piece venne annunciato nel 2017 da Netflix, come parte delle celebrazioni del ventesimo anniversario, le sensazioni nel fandom furono diverse: c’era chi aspettava con curiosità, chi già gridava alla tragedia, chi semplicemente dichiarava che sarebbe andato male come ogni altro live action tratto da un manga. Gli anni e gli annunci si susseguirono, dal cast al coinvolgimento dello stesso Eiichiro Oda come parte attiva dello show, fino ad arrivare a quel teaser trailer mostrato al TUDUM a inizio estate che divise ulteriormente gli animi.

Il trailer completo invece, riequilibrò le aspettative, rendendo fiduciosi anche alcuni dei più critici. E...