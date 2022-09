La recensione di tutti gli episodi della prima stagione di Prisma, la serie disponibile su Prime Video dal 21 settembre

Fin dalla prima puntata di Prisma sembra di essere alla sua seconda stagione. Sembra cioè che ci sia stata già una prima stagione che non abbiamo visto e i cui eventi hanno influenzato quel che accade ora. Gli antefatti di questa trama non sono infatti solo una backstory ma un intreccio complesso tanto quanto quello del presente, che lo influenza e che ha fatto partire l’arco narrativo dei personaggi. Lo scopriamo per gradi e lentamente durante le puntate, non procedendo in senso logico ma per suggestioni e richiami, in modo che per avere il quadro completo dobbiamo arrivare all’ultima puntata. Questo, da subito, fa sì che fino all’ultimo non abbiamo il quadro completo degli eventi, proprio come i personaggi che non sanno tutto di tutti ma lo stesso devono fare delle deduzioni. Spesso sbagliate, che poi è il punto di tutto.

È la scelta che risalta più in questa...