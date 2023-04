La nostra recensione della docuserie Rennervations, con protagonista Jeremy Renner, dal 12 aprile su Disney+

C’è il suo nome nel titolo, il suo viso compre l’intero poster, ma Rennervations non è incentrata esclusivamente su Jeremy Renner. L’interprete di Occhio di Falco nell’Universo Cinematografo Marvel funge da “conduttore” nella docuserie in quattro puntate, lasciando il palcoscenico soprattutto al team che lo aiuta nella sua attività benefica. L’attore, e le guest star coinvolte, assumono dunque i panni di persone “normali” mentre tutti gli altri (come ci viene più volte sottolineato) sono i “supereroi” dell’edificante storia. Ci sono dunque intenti nobilissimi alla base dello show, inseriti però in una confezione troppo semplicistica.

Rennervations: la trama

Nella serie seguiamo Renner, che, da sempre appassionato di beneficienza, decide di impegnarsi per re-immaginare dei veicoli da tempo abbandonati trasf...