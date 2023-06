La recensione del primo episodio di Secret Invasion, in onda per sei settimane a partire dal 21 giugno su Disney+.

Pubblicato nel 2008 dalla Marvel Comics, il crossover noto come Secret Invasion venne accolto dal pubblico di tutto il mondo con grande entusiasmo. Merito di un ritmo convincente e di diversi colpi di scena, che ancora oggi vengono ricordati con piacere dai lettori di fumetti. La trama degli otto episodi che compongono questo evento vede gli Skrull infiltrarsi sulla Terra, convinti dalla regina Veranke che si tratti di una sorta di Terra Promessa da riscattare.

Il preambolo del fumetto non è in realtà molto dissimile da quello dell’omonima serie TV, in uscita su Disney+ a cadenza settimanale a partire dal 21 giugno 2023. Come spesso accade, però, i Marvel Studios prendono una precisa base di partenza, per poi strutturare una narrazione differente e priva di particolari legami rispetto all’opera originale. Una narrazione in linea con i personaggi del MCU, che ormai ci acc...