La recensione dell’episodio 1×03 di Secret Invasion, “Tradito”, disponibile su Disney+

Sin dai primi trailer, Secret Invasion si è presentata al grande pubblico come una serie TV capace di abbracciare il lato più maturo del Marvel Cinematic Universe. Un lato vicino al mai abbastanza elogiato Captain America: The Winter Soldier, caratterizzato da un sapiente mix di spionaggio e azione. Le prime due puntate sono riuscite a mantenere le promesse fatte in fase di promozione, dimostrando come sia possibile raccontare storie dai toni differenti, pur rimanendo all’interno del mosaico narrativo creato dai Marvel Studios.

La paura più grande, a questo punto, è che la serie possa perdere d’intensità con il proseguo degli episodi. Un risultato accaduto spesso nei precedenti show televisivi con protagonisti i supereroi della Casa delle Idee. Come ogni mercoledì, ci siamo quindi seduti sul nostro divano e abbiamo acceso Disney+, nella speranza che Secret Invasion continui a ...