La recensione del settimo episodio della stagione 3 della serie Servant, disponibile da oggi su Apple TV+

Avete notato che in Servant la casa cambia dimensione allargandosi e restringendosi? Normalmente, vista dall’esterno, l’ingombro dell’abitazione è quello di una porta con a fianco due finestre poste alla sinistra. Non è sempre così però. A volte, e non è chiaro quale sia il criterio, appare una terza finestra con gli infissi verdi. Una stanza misteriosa, un luogo in più il cui significato è ancora misterioso. Si può ipotizzare che sia legato alla presenza o all’assenza di Jericho (è la stanza del bambino?). Oppure questo dettaglio può essere l’ennesima conferma del fatto che tutto quello che sta accadendo è una rielaborazione soggettiva vista attraverso l’immaginazione di uno dei protagonisti.

In realtà l’ipotesi più convincente è che qualcuno viva in casa dei Turner. Una soluzione alla The Others, con i personaggi chiusi in un limbo mentre il resto del mondo è andato avanti,...