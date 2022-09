La recensione dell’episodio 1×04 di She-Hulk: Attorney at Law, disponibile su Disney+

Ormai dovrebbe essere chiaro: She-Hulk: Attorney at Law è una serie comedy che mescola umorismo con situazioni tipiche dei legal drama, il tutto ambientato nel Marvel Cinematic Universe. Nonostante le intenzioni fossero chiare sin dal primo episodio e vengano ribadite di puntata in puntata, ci sono ancora persone che si lamentano del tipo di produzione. Non dell’umorismo in sé (che comunque può essere estremamente soggettivo), ma proprio della tipologia di racconto. Ecco, invitiamo tutte quelle persone a smettere di guardare le avventure di Jennifer Walters, perché continueranno con questo registro sino al nono episodio che chiuderà la stagione.

È da oggi disponibile, infatti, la quarta puntata dello show in onda su Disney+ e, per l’ennesima volta, ci troviamo di fronte a una commedia dai ton...