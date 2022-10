Lo sappiamo che stavate aspettando questa puntata di She-Hulk: Attorney at Law da due mesi. Lo sappiamo perché sono settimane che l’utente medio del web vuole rivedere Charlie Cox nei panni di Matt Murdock. Settimane per scoprire come verrà utilizzato il personaggio nello show e se il suo carattere rispecchierà quello delle tre stagioni targate Netflix. Ebbene: finalmente ci siamo e sì, vi possiamo anticipare che Daredevil (e non solo Matt) ha finalmente fatto il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe.

Il bello, però, è che questa puntata della serie con protagonista Jennifer Walters ha anche altri pregi, dimostrando in più momenti la bontà della scrittura di Cody Ziglar, qui alla sua prima prova all’interno della stagione. I dettagli nella nostra recensione.

IL DIAVOLO CUSTODE

La trama della puntata si apre con Leap-Frog, un giustiziere mascherato da rana, che si reca nell’ufficio di Jennifer per denunciare lo stilista Luke Jacobson. Secondo il cliente della nostra avvocatessa i...