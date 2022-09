Con il quinto episodio, Partings, “Separazioni”, Gli Anelli del Potere supera la boa di metà stagione e dovrebbe avviarsi verso la chiusura di questo primo arco narrativo. Lo fa, ma lo fa a passi molto piccoli e lenti, una caratteristica accentuata già dal fatto che anche l’episodio precedente portava avanti le varie trame a dosi razionate. Normalmente non c’è niente di male in un episodio che si prende i suoi tempi e dà la precedenza all’approfondimento e alle interazioni tra i personaggi, e anche in questo caso alcune scene sono utili e interessanti da questo punto di vista. Stavolta però il tentativo è ostacolato dal fatto che è il secondo episodio di fila di questo tipo, e soprattutto dal fatto che sembra fare passi indietro rispetto a sviluppi che sembravano già assodati (seguono alcuni spoiler minori).

Sviluppi graduali

Il primo esempio è dato dalle vicende di Numenor, dove sembrava acclarato che la missione di soccorso militare per la Terra di Mezzo stesse per partire. Dubbi, r...