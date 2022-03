La recensione degli episodi 2 e 3 della stagione 2 di Star Trek: Picard, disponibili su Prime Video

Il fandom di Star Trek si divide tra chi crede che Q sia uno dei personaggi migliori mai creati nella storia della televisione e chi ha torto. Il fatto che la seconda stagione di Star Trek: Picard abbia deciso di riportare a bordo John de Lancie, imbiancato dagli anni ma sempre con la stessa luce di lucida follia in fondo agli occhi, è già garanzia di qualità a priori, quasi fideisticamente. E dopo un episodio introduttivo che serviva essenzialmente a preparare il campo per il ritorno dell’entità divina con la passione per i giochi, le prove e i test, abbiamo capito anche come mai Amazon ha deciso di darci in anteprima i primi tre capitoli della stagione, per poi chiederci di andare avanti insieme al resto del pubblico: Penitenza e Assimilazione funzionano come un episodio unico, e servono, di fatto, per rifare quello che già faceva Guarda le stelle : un lungo riposizionamento di tutte l...