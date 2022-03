La recensione dell’episodio 4 della stagione 2 di Star Trek: Picard, disponibile su Prime Video

Star Trek è sempre stata una serie interessata alla politica, alla sociologia, alla psicologia. Ha quasi sempre, però, ragionato per assoluti, senza fare nomi e cognomi ma interrogandosi sulle sorti dell’umana specie nel senso più lato possibile. Anche quando la serie si allontanava dal futuro e si avvicinava alla contemporaneità lo faceva sempre guardando ai massimi sistemi; i regimi dittatoriali novecenteschi, epoche passate sospese tra storia e finzione letteraria… Star Trek: Picard, invece, non si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale o il Rinascimento, ma oggi, anzi dopodomani, nel 2024; e, com’era ampiamente prevedibile, ne approfitta per lanciare messaggi forti non tanto all’umanità, quanto a certe specifiche categorie e gruppi di potere che oggi controllano il mondo – e l’America, prima di tutto.