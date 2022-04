La recensione dell’episodio 5 della stagione 2 di Star Trek: Picard, disponibile su Prime Video

Un bravo detective osserva, raccoglie le prove, mette insieme i pezzi, e solo dopo entra in azione. La seconda stagione di Star Trek: Picard, finora, sta rispettando le regole alla perfezione: dopo un prologo (il primo episodio, che più passa il tempo più risulta assurdamente distante dal resto della stagione, eppure rimane fondamentale per capirla) e tre episodi di raccolta prove, l’equipaggio della Sirena è pronto a entrare in azione. E come a volte capita ai detective più fortunati, questo significa non solo interrogare i sospetti e formulare ipotesi, ma anche indulgere in uno dei trope più classici del genere: il Grande Colpo.

Un altro ritorno nell’universo di Star Trek: Picard

Fly Me to The Moon