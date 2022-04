La recensione dell’episodio 6 della stagione 2 di Star Trek: Picard, disponibile su Prime Video

Vi avevamo promesso un’accelerata – in realtà ce l’aveva promessa Star Trek: Picard, noi ci siamo limitati a segnalarvi che era in arrivo – e l’accelerata è arrivata, e con uno dei trucchetti più classici della narrazione televisiva. Two of One si apre in medias res, con un Picard in evidente sofferenza se non a un passo dalla morte, e poi torna rapidamente indietro con un countdown: “34 minuti fa”, in un episodio che raggiunge a malapena i 38 di durata totale (recap e sigla inclusi). Avevamo lasciato JLP e compagnia a un party di gala alla vigilia del lancio della missione Europa, e in particolare avevamo lasciato Agnes Jurati in compagnia di una nuova passeggera mentale; li ritroviamo di nuovo in quei saloni sfarzosi e in mezzo a gente vestita a festa, con l’obiettivo di entrare in contatto con Renée Picard.

...