Ci sono due grandi temi che ritornano in continuazione nell’ottavo episodio di, e non lo diciamo perché siamo esperti critici con una superiore capacità di analisi ma perché vengono indicati molto esplicitamente dalla serie stessa, con tanto di etichette e ripetizioni didascaliche. Uno è quello della libertà e del significato della parola stessa: per l’ennesima volta in stagione, anche Mercy è un episodio statico e claustrofobico, nel quale quelli che sono ormai i gruppi funzionali stabiliti per la serie (Picard e Guinan; Raffi e Seven; Rios e la povera Teresa) si ritrovano in varia misura intrappolati in un luogo (o in un tempo, o in una situazione) e devono trovare il modo di uscirne.

L’altro tema è, ancora una volta, quello del passato, dell’infanzia, del modo in cui quello che abbiamo vissuto da piccoli plasma le nostre esistenze – e di come i viaggi nel tempo, gli universi paralleli e persin...