La recensione della prima stagione della serie animata Star Wars: Tales of the Jedi, disponibile su Disney+

Buffa la sorte della saga di Star Wars: nata come opera cinematografica di alto livello, proprio sul fronte dei film ha subito anno dopo anno una lenta battuta d’arresto. Non da un punto di vista quantitativo, dato che si possono contare più di dieci film, bensì da quello qualitativo. È evidente come la recente trilogia non sia riuscita a conquistare il grande pubblico, che è rimasto infastidito da una scrittura poco coerente e dalla mancanza di un’idea di fondo in grado di tirare le redini di un’universo espanso tanto vasto quanto affascinante.

Fortunatamente ci hanno pensato le serie TV e le opere trans-mediali come videogiochi e fumetti a salvare la faccia al franchise, che rimane vivo ora più che mai. Nello specifico, è grazie a Dave Filoni se moltissimi spettatori possono ancora...