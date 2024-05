Star Wars: The Bad Batch, la recensione della stagione 3, disponibile su Disney+.

Il primo maggio si è conclusa, dopo quasi tre mesi, la stagione 3 di The Bad Batch, l’ultima avventura della Clone Force 99. Una sorta di epilogo a Star Wars: The Clone Wars, e la chiusura, almeno per il momento, delle storie dei cloni. Grandi protagonisti delle serie animate dell’universo che fu di George Lucas, i cloni hanno un’importanza fondamentale nello storytelling che vede le forze dell’impero affrontare i ribelli.

Con The Bad Batch, oltre a gettare qualche ulteriore seme per il futuro (che magari verrà già ripreso anche nel film Mandalorian e Grogu), il team di Filoni chiude una saga durata oltre vent’anni, dando un finale a molti dei suoi personaggi. Mentre non sappiamo ancora cosa ci aspetta il futuro animato di Star Wars, dopo l’uscita di Tales of the Empire lo scorso saba...