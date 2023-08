La recensione della prima stagione della serie animata Strange Planet – Uno strano mondo, disponibile su Apple TV+

I simpatici alieni creati da Nathan W. Pyle, grazie alla collaborazione dell’esperto Dan Harmon, sono approdati sul piccolo schermo con la serie animata Strange Planet – Uno strano mondo, prodotta per Apple TV+.

Il progetto, composto da episodi della durata di 30 minuti, propone così una realtà con tanti punti in comune con la quotidianità degli esseri umani, nonostante i personaggi siano delle creature blu e non vivano sulla Terra, ma su un pianeta molto simile al nostro.

Un mondo “strano” con tanti punti in comune con il nostro

Ogni puntata della prima stagione si concentra così su uno degli elementi che fanno parte della nostra esistenza mostrandoli da una prospettiva diversa, dall’atmosfera ironica e malinconica, evidenziandone ...