La recensione dei primi 7 episodi della stagione 4 di Stranger Things, disponibili su Netflix dal 27 maggio, gli ultimi 2 usciranno in streaming l’1 luglio

George Orwell affermava che, in tempo di menzogna universale, dire la verità fosse un atto rivoluzionario. Se c’è un’età della vita in cui il peso delle bugie è pari a quello di un macigno, quella è l’adolescenza; una fase brutale, violenta e delicata in cui, pagando il prezzo delle menzogne raccontateci nell’infanzia, mentiamo a noi stessi e agli altri. Per paura, per orgoglio, per amore o per divertimento; le ragioni sono varie, il risultato è (quasi) sempre il medesimo: la frottola.

Gli anni bugiardi

La verità è, senza possibilità d’equivoco, il grande tema del nuovo arco narrativo di Stranger Things; declinata per essere al servizio di pressoché tutte le storyline, essa viene vituperata e manipolata praticamente da chiunque. Già l’epoca in cui la st...