Strappare lungo i bordi, la recensione di tutti gli episodi

La prima serie tv di Zerocalcare non si muove troppo lontano da La profezia dell’armadillo, la sua prima graphic novel. Quando verso la fine degli 8 episodi comincia ad essere chiara la trama orizzontale capiamo che ruota intorno a qualcosa avvenuto nel passato che è tutto da interpretare, intorno ad una morte e intorno alla rivelazione che ciò che pensava e ha pensato per anni il protagonista era sbagliato. È un tema ricorrente questo nelle opere di Zerocalcare e c’è poco da meravigliarsi che torni anche nella sua prima serie tv, è un porto franco.

In tante maniere diverse Zerocalcare lavora con la memoria. Le sue storie hanno molto spesso a che vedere con la memoria, le sue gag affondano nella memoria, e il modo in cui conduce il racconto è spesso tramite la rievocazione. La distorsione della memoria attraverso tutto quello che è avvenuto tra l’epoca del ricordo e il presente (più che altro le visioni di film, serie, c...