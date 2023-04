La terza puntata della quarta stagione di Succession è uno di quei momenti che portano una bella serie a diventare bellissima. Se la serie è già grandiosa, come in questo caso, un episodio del genere la fa entrare di diritto nella storia della televisione.

Nonostante il centro di questi straordinari 60 minuti siano i personaggi che girano intorno a una notizia importantissima, cercando di capire a cosa credere, come comunicarla e come reagire di conseguenza, è impossibile recensire facendo la stessa cosa. Nelle prossime righe si andrà pertanto dritti al punto, leggete quindi solo dopo aver visto la puntata.

La puntata perfetta di Succession

Logan Roy è morto come accade nella vita vera. In un momento che sembra scelto dal caso, più che dalle esigenze di trama. L’ha fatto fuori scena e a suo modo, come una notizia improvvisa che cambia tutti i piani. Sulla terra c’è Connor che si deve spos...