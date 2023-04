Il quinto episodio della quarta stagione si è liberato dal necessario commiato a Logan Roy (dopo un dittico di episodi eccezionale). Succession ritorna a fare Succession. Come prima, più di prima, così da farci godere il meglio della sua formula più classica, a poco dalla fine. La sequenza iniziale è praticamente un remake, con Kendall che arriva in ufficio come nel primo episodio: musica per caricarsi, faccia incattivita, mille pensieri sconnessi.

L’intera famiglia Roy parte subito per la Norvegia. Verso l’incontro decisivo con Lukas Matsson per chiudere l’accordo con GoJo. Un ritiro ad alta quota con delizioso cibo, saune, attività sportive e una trattativa, come sempre, condotta con tattica, rilanci e insulti. Una lotta tra manipolatori.

Kill List è un episodio caratterizzato da lusso, paesaggi ed edifici enormi e bellissimi. Un effetto espressionista, dove tutto comunica qualcosa, che si somma all’uso accorto degli abiti dei personaggi. Le calze a compressione indossate sull’aereo...