La recensione dell’episodio 7 della quarta stagione di Succession, disponibile su Sky e in streaming su NOW

Il figlio di uno dei più grandi imprenditori americani decide di candidarsi alle elezioni spendendo un sacco di soldi così, perché può farlo. Prende le decisioni insieme alla donna che ha da poco sposato, e l’unica che non lo considera ridicolo. Sua moglie, un’ex escort. Si diverte a decidere se accettare la proposta di ritiro oppure no. Lo fa distrattamente a una festa. Eppure Connor e Willa spiccano, in questa settima puntata di Succession, come i due personaggi più con i piedi per terra. Gli unici che sono riusciti a tenere insieme le loro crepe. Sono stati lontani dal mondo della Waystar e, pur nella loro bizzarra follia, hanno più chance di uscirne bene. La loro serenità racconta molto di quella degli altri.

Continuano le manovre per l’accordo con Go Jo, questa volta il match si svolge interamente in casa di Shiv, a New York. Difficile immaginare un finale in cui tutti ques...