La nostra recensione della prima stagione della serie Surface, disponibile coi suoi primi 3 episodi dal 29 luglio su AppleTv+

Non era difficile immaginare che una serie dal titolo Surface non si fermasse alle superfici dei suoi protagonisti e delle loro relazioni, ma intendesse scavare al di sotto di queste, che il suo obiettivo fosse evidenziare la fragilità di un mondo di apparenze e segreti. La sorpresa è per come, dopo aver esposto per lungo tempo questo contesto, tanto intrigato quanto poco profondo nella sostanza, riesca, nella seconda parte della sua prima stagione, a riemergere dalle sacche in cui era (consapevolmente o meno) caduta per coinvolgere e sorprendere.

La trama di Surface

Creata da Veronica West (High Fidelity), la serie AppleTv+ vede Gugu Mbatha-Raw, nei panni di Sophie, una donna che ha perso la sua memoria a lungo termine in seguito un trauma cranico ritenuto il risultato di un tentativo di suicidio. Come se ricominciasse da zero, Sophie riprende la propria vita ...