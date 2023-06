Ted Lasso la recensione della stagione 3, disponibile su Apple TV+.

Si è conclusa ieri, tra abbracci e lacrime, la stagione 3 di Ted Lasso. Il fenomeno di Warner Bros che ha decretato il successo di Apple TV+ diventando la serie tv più seguita della piattaforma streaming, raggiunge il suo apice dopo quattro anni di partite e risate. Dopo avervi parlato in anteprima dei primi quattro episodi a inizio marzo, è giunto il momento di tirare le somme sullo show ideato da Bill Lawrence e Jason Sudeikis.

Dodici episodi per concludere le vicende di Ted Lasso, personaggio nato dalla mente dello stesso Sudeikis e di Brendan Hunt per degli sketch di NBC Sports, attorno al quale si è poi creato un vero e proprio mondo, destinato infine a lasciare un impatto nel modo di fare le commedie da qui in avanti.

La trama della stagione 3 di Ted Lasso

Questa terza stagione ha visto il Richmond tornare in Prem...