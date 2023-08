La recensione del settimo episodio della seconda stagione di The Afterparty, intitolato Ulysses, disponibile su Apple TV+

Se siamo ancora qui, a quasi due mesi dall’inizio della seconda stagione di The Afterparty, a elogiare lo show disponibile su Apple TV+ è senza dubbio merito degli sceneggiatori che, come dimostrano anche i recenti subbugli nel mondo del cinema e dei serial televisivi americani, risultano fondamentali per dare vita a storie che meritino di essere viste. Un risultato che, nel bel mezzo di un mercato che punta spesso sulla spettacolarizzazione piuttosto che sul puro e semplice storytelling, può essere considerato assolutamente straordinario.

Il team capeggiato da Christopher Miller gioca infatti da tempo con i generi narrativi, riuscendo allo stesso tempo a dare vita a un cast di personaggi mai scontato e dagli intrecci impensabili. È incredibile, infatti, come i vari protagonisti di The Afteraparty riescano a intrecciarsi tra loro, dando vita a un gigantesco affresc...