La recensione del decimo episodio della seconda stagione di The Afterparty, intitolato Vivian e Zoe, disponibile su Apple TV+

Negli ultimi due mesi abbiamo vissuto con la certezza che The Afterparty sarebbe uscito ogni mercoledì, regalandoci la nostre dose settimanale di investigazione e humor. Per coloro che ancora non conoscessero questa serie disponibile su Apple TV+, sappiate che si tratta di un giallo a tinte comiche ideato da Christopher Miller, autore tra le altre cose di Spider-Man: Into the Spider-Verse. Ognuna delle precedenti puntate è contraddistinta da uno stile narrativo ben preciso, a partire dalla commedia romantica sino ad arrivare al dramma psicologico di alcune pellicole degli anni Cinquanta. Il risultato: una serie imperdibile che, oggi, termina la propria corsa con il finale della seconda stagione.

Abbiamo ribadito più volte di come non si possa valutare uno show come questo sino al gran finale, durante il quale viene smascherato l’assassino e tutto ciò che ci è s...