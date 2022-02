Robert Rodriguez ritorna in regia e finalmente trova l’ispirazione giusta per portare The Book of Boba Fett alla sua degna conclusione. Dove per “degna” si intende un capitolo che sintetizza tutti i pregi e i difetti accumulati fino ad ora, non salva niente in corner, procede coerentemente con quanto fatto fino ad ora. Con una differenza importante rispetto a un mese fa: negli ultimi due episodi si percepisce tutto il budget speso. Come se fosse un grumo di creatività e di muscoli che si è accumulato nella chiusura togliendo sostanza all’inizio. Si conferma così ciò che avevamo già potuto intuire: il grande fallimento di Boba Fett come personaggio “smascherato” (toglie letteralmente l’elmo) in live action e il grande successo popolare di The Mandalorian . Quando entrano in scena Din Djarin e Grogu lo fanno come due super star che rubano la scena a colui che dovrebbe essere il vero protagonista.

Il finale “dispari” dell’episodio sette intitolato In nome dell’onore fatica quind...