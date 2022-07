La recensione della puntata 3×07 di The Boys disponibile su Prime Video

Puntata di padri, puntata di traumi.

La struttura è molto intelligente e maschera bene un classico del cinema, il viaggio al centro della Terra o Apocalypse Now!, cioè il tragitto che porta alcuni personaggi lungo un percorso che terminerà nel cuore di tutto e che ad ogni passo è sempre più folle e surreale. Sono Butcher, Hughie e Soldatino che vanno a prendere l’ennesimo membro della squadra di quest’ultimo da far fuori, stavolta è Mindstorm (dovrebbe essere l’ultimo). Più i tre, che ben presto diventano due, si avvicinano alla metà più tutte le storie, anche le altre che girano intorno a loro, procedono verso l’epicentro dei traumi. Sono i traumi di Soldatino, in piena sindrome da stress post traumatico, tradito dai suoi compagni e in cerca di vendetta, sono i traumi di Patriota, per la prima volta con un livido, che vede Soldatino anche dove non c’è, sono quelli di Black Noir (rappresentati sotto forma di ...