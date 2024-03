The Gentlemen la recensione della stagione 1, disponibile da oggi, 7 marzo, su Netflix.

The Gentlemen è uno dei film di Guy Ritchie meglio accolti da pubblico e critica degli ultimi anni. Merito di un cast superlativo e di una scrittura intelligente, tipica del regista britannico. Lo stesso Ritchie è affezionato a quel mondo, tanto da volerlo espandere con una serie tv che racconta un’altra storia, con altri personaggi, e coi suoi tipici antieroi.

Disponibile su Netflix da oggi, 7 marzo, The Gentlemen conta otto episodi e con l’omonimo film condivide solo le location e il nome, andando a raccontare un’altra storia legata alla vendita illegale di erba nell’Inghilterra moderna. Ritchie però non abbandona la nave e, oltre a dirigere i primi due episodi, fa da showrunner per tutta la serie, insieme a Matthew Read (Peaky Blinders).

La trama di The Gentlemen

Come già anticipato, non c’è alcun c...