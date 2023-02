The Legend of Vox Machina (stagione 2): la recensione degli episodi 10, 11 e 12

The Legend of Vox Machina

Come potete leggere nella nostra recensione, le prime tre puntate di questa seconda stagione di The Legend of Vox Machina ci sono piaciute, ma con qualche riserva. La critica più grande che avevamo mosso allo show era quella di raccontare una buona storia, senza però coinvolgere tutti i protagonisti. Una scelta in totale contraddizione con quanto accaduto nella prima stagione, dove l’equilibrio tra i personaggi era senza dubbio il punto di forza della produzione.

Eppure, episodio dopo episodio, gli autori sono riusciti a farci ricredere: con una narrazione a più ampio respiro, gli sceneggiatori sono riusciti a caratterizzare ancora meglio i vari eroi, dando loro un arco narrativo che non si risolve all’interno di due sole puntate. Tutto ciò confluisce in quest’ultimo trittico di episodi, che dovrebbe chiudere la seconda stagione e mettere le basi per il futuro della serie.

Scoprite insieme a noi se il trend positivo delle ultime settimane è stato mantenuto, oppure se The Legend of Vox Machina non ha saputo sviluppare appieno il proprio potenziale.

UN FINALE ESPLOSIVO

Inutile nasconderlo: il finale di questa seconda stagione dello show tratto dalle avventure dei ragazzi di Critical Role è appagante sotto tutti i punti di vista. Gli autori sono riusciti a chiudere l’arco narrativo di Grog, di Vex e di Scanlan con immane maestria. Ogni singolo secondo della serie ha una sua utilità, sia essa per portare avanti il racconto o per caratterizzare la psicologia di uno dei suoi protagonisti. Quello che ne esce è un’ora e mezza durante la quale è impossibile anche solo respirare, vista la quantità di momenti al cardiopalma e di situazioni fondamentali per l’evolversi del racconto.

LEGGI ANCHE – The Legend of Vox Machina: annunciato un prequel a fumetti

A risentirne è forse un po’ la trama generale, che rimane aperta e che lascia presagire grandi cose per la terza stagione. Inizialmente siamo rimasti un po’ straniti dalla scelta di non chiudere la “main quest”, ma ragionandoci con mente lucida si tratta senza dubbio della scelta migliore. L’alternativa sarebbe stata quella di mettere il piede sull’acceleratore e risolvere con qualche rapido scontro il tutto. Uno spreco, soprattutto considerato che i punti di forza dello show sono i suoi personaggi e il rapporto che li unisce. Le sceneggiature firmate da Meredith Kecskemety, Eugene Son e da Brandon Auman preferiscono quindi prendersi il loro tempo, per far sobbollire le varie emozioni. Una strategia ottima per evitare di bruciare il contenuto della storia, mantenendo allo stesso tempo alto l’interesse del pubblico.

GIOCO DI SQUADRA

Il finale della seconda stagione di The Legend of Vox Machina presenta diversi scontri con quelli che potremmo definire dei “boss di fine livello”, per usare un linguaggio ludico. Siamo rimasti a bocca aperta di fronte all’ottima regia delle scene d’azione, che riescono a trasmettere la pericolosità degli avversari dei Vox e, allo stesso tempo, la capacità dei nostri eroi di fare squadra e di combattere insieme. Il modo nel cui si intrecciano le azioni, il costante pericolo che potrebbe porre fine alla vita dei vari avventurieri da un secondo all’altro e l’applicazione dei nuovi poteri guadagnati negli ultimi episodi si fondono con stile minuto dopo minuto. Il risultato? Un tripudio di colori e adrenalina che abbiamo amato in modo viscerale.

Nonostante un inizio buono, ma non esaltante, The Legend of Vox Machina si conferma comunque una delle migliori produzioni animate degli ultimi anni. Un sincero omaggio al gioco di ruolo in stile Dungeons & Dragons, capace di spingere anche nuovi utenti a scoprire questo magico mondo. Tutti i giocatori di D&D, invece, ritroveranno nella serie situazioni in grado di riportare alla mente le migliori sessioni vissute in passato. Un mix tra nostalgia e desiderio di tornare a lanciare i propri dadi sul tavolo, possibile grazie a un’ottima sceneggiatura e, soprattutto, a personaggi indimenticabili. Se amate il genere fantasy, non perdete altro tempo. Vex, Vax, Percy, Keyleth, Scanlan, Pike e Grog vi aspettano su Amazon Prime Video. Non fateli aspettare, che tendono a essere parecchio irascibili.

E voi che cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto o, se preferite, venite a dirci la vostra direttamente nella chat del canale Twitch di BadTasteItalia.