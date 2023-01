A un anno di distanza dall’uscita della prima stagione, The Legend of Vox Machina torna su Amazon Prime Video con tre nuovi episodi. Per coloro che non sapessero ancora di cosa stiamo parlando, i Vox Machina sono un gruppo di folli avventurieri che si trova spesso coinvolto in situazioni più grandi di loro. Non sono certo guerrieri perfetti e, anzi, i loro difetti spesso superano i pregi. Hanno però un gran cuore e questo permette loro di non abbattersi mai di fronte a qualsiasi difficoltà. Anche quando la loro vita è messa in serio pericolo.

Nata dalle menti dei ragazzi di Critical Role, The Legend of Vox Machina è una sorta di resoconto animato delle campagne di Dungeons & Dragons giocate dai famosissimi streamer. Questo significa che situazioni e risultati sono in parte dettati dalla narrazione, mentre altre volte dal puro caso. Si tratta senza dubbio dell’elemento più interessante dello show, che rende la storia spesso imprevedibile.

Abbiamo elogiato ogni singolo episodio dell...