La recensione del quarto episodio della terza stagione di The Mandalorian, intitolato Il trovatello, disponibile su Disney+

Se l’episodio precedente di The Mandalorian ci aveva sorpreso per la sua struttura e i suoi contenuti anomali, quello odierno, Il Trovatello, ci stupisce in senso opposto. L’avventura odierna di Din Djarin e Grogu è una che ripropone i temi, le atmosfere e le sensazioni più classiche e tradizionali della serie, combinandole in una formula bilanciatissima che fa di questo episodio un modello esemplare di tutta la serie.

Gli Ingredienti

Ne Il Trovatello ci sono tutti gli elementi che hanno fatto innamorare il pubblico di The Mandalorian, dosati e mescolati con grandissima perizia: