La recensione dell’episodio 6 della terza stagione di The Mandalorian, intitolato Capitolo 22: Mercenari, disponibile su Disney+.

Già in varie occasioni si è parlato delle classiche ‘missioni autoconclusive’ o side quest di The Mandalorian, vale a dire gli ostacoli o gli incarichi imprevisti o di breve durata che Mando e i suoi compagni devono portare a termine per ottenere qualcosa o per fare dei passi avanti verso i loro obiettivi a lungo termine. Fanno parte del DNA della serie e prendersela con loro sarebbe come prendersela con una componente essenziale che fa parte dello show fin dalla sua concezione.

È stato anche detto che queste mini-missioni funzionano al loro meglio quando, pur nella loro linearità, contribuiscono a uno sviluppo caratteriale del personaggio o si intrecciano almeno in qualche modo con la macrotrama, coinvolgendo personaggi, eventi e luoghi che hanno già un loro posto nel ‘Mandoverso’.

Una deviazione forzata

Lascia quindi stupefatti che il sesto episodio...