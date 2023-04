La recensione del settimo episodio della terza stagione di The Mandalorian, intitolato Le spie, disponibile su Disney+.

Come vuole la tradizione, abbiamo una buona notizia e una cattiva notizia.

La buona notizia è che The Mandalorian è tornato a svettare. La settima e penultima puntata di questa stagione, Le Spie, rappresenta non solo il culmine di questo ciclo di puntate, ma probabilmente si piazza anche ai primi posti tra le puntate di tutta la serie. C’è dentro tutto, dall’azione all’intrigo, dall’epica alla lore che la collega al resto dell’universo starwarsiano. È un episodio che rasenta la perfezione e prepara il terreno per un finale di stagione ancora più esplosivo.

La cattiva notizia è che di fronte a un episodio come questo, i sei precedenti risaltano ancora di più come un lungo tergiversare che ha lesinato eccessivamente i momenti salienti e i punti di svolta. Certo, il piatto che ci viene servito in queste due puntate è ricco, abbondante e succulento, ma salta ancora di pi...