La recensione di The Muppets Mayhem Band, disponibile su Disney+

Serie come The Muppets Mayhem Band sono sempre molto difficili da contestualizzare all’interno del mercato cinematografico e televisivo moderno. Si tratta di un’opera pensata per coloro che vivono ancora nel passato, oppure di un tentativo di conquistare un pubblico di giovanissimi? La risposta è ovviamente molto più complessa della domanda, ma è innegabile che la nuova serie creata da Bill Barretta, Adam Goldberg e da Jeff Yorkes tenti di unire questi due mondi. Un tentativo che, senza alcun timore, possiamo definire riuscito.

Partiamo dalle basi: The Muppets Mayhem Band vede protagonisti il Dr. Denti e gli Electric Mayhem, un team di Muppet formatosi nel 1975 all’interno dell’immortale The Muppet Show. Saltando da una canzone rock all’altra, gli Electric Mayhem hanno cantato per decenni, arrivando persino a salire sul palco insieme a Miley Cyrus. Come la più umana delle band, il gruppo capeggiato dal Dr. Denti ha...