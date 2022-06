La recensione della stagione 3 di The Umbrella Academy, dal 22 giugno su Netflix

Quando uscì il primo numero di The Umbrella Academy, i recensori di tutto il mondo si soffermarono più sul suo creatore, piuttosto che sull’opera stessa. Questo perché, prima di essere uno sceneggiatore di fumetti, Gerard Way è il cantante e membro fondatore dei My Chemical Romance, rock band di fama internazionale. Questo approccio, purtroppo, fece passare di secondaria importanza la qualità reale del prodotto, caratterizzato dal tratto estetico di Gabriel Bà, tanto folle quanto perfettamente coerente con il racconto. Una storia avvincente di supereroi, che pianta il piede sull’acceleratore del caos.

Il fumetto fu un successo di pubblico e di critica, motivo per cui Netflix decise di acquisirne i diritti per realizzarne una serie TV. Distribuito il 15 febbraio 2019, lo show sorprese tutti per uno stile completamente differente ri...