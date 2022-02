La recensione dell’episodio No other way, che segna il ritorno di The Walking Dead con la seconda parte dell’undicesima stagione

La stagione 11 della serie The Walking Dead ritorna sugli schermi televisivi con l’episodio intitolato No other way che riprende la storia da dove si era interrotta per chiudere delle parti lasciate in sospeso e gettare le basi per il secondo atto dell’epico finale dell’adattamento tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

Chiudere un capitolo per aprirne un altro

Come anticipato dal video diffuso online dei primi quattro minuti della puntata, sugli schermi il racconto riprende dall’attacco lanciato da Leah contro Maggie, Negan ed Elijah, mentre Gabriel sembra essere passato inosservato. Nonostante le divergenze, i personaggi interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan devono unire le forze per non essere uccisi da Carver che, con l’intervento di Daryl, decidono di tenere in ostaggio per provare ad allontanarsi dai...