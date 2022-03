Rogue Element, la dodicesima puntata della stagione 11 di The Walking Dead, dà spazio al lato oscuro del Commonwealth concentrandosi sulla storia di Eugene (Josh McDermitt) che va alla ricerca di Stephanie (Chelle Ramos) dopo la misteriosa scomparsa della donna che ama. La regia di Michael Cudlitz delinea un capitolo molto particolare all’interno del mondo dello show, assumendo caratteristiche tipiche dei thriller e dei film noir. L’episodio segue inoltre in parallelo la storia di Connie (Lauren Ridloff) che cerca di scoprire cosa è accauto a Tyler Davis (Cameron Roberts), che aveva osato ribellarsi alla leadership pubblicamente; e quella di Carol (Melissa McBride) che collabora con Lance Hornsby (Josh Hamilton) per poter aiutare Ezekiel (Khary Payton) a diminuire i tempi di attesa per l’operazione che potrebbe salvargli la vi...