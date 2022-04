La recensione degli episodi 13 e 14 della stagione 11 di The Walking Dead, disponibili su Disney+

Signori della Guerra e Il Cor dei putridi, gli episodi 13 e 14 della stagione 11 di The Walking Dead compongono un racconto in due parti destinato a portare la narrazione al cliffhanger introdotto nella prima puntata inedita di questa seconda parte dell’ultimo capitolo della storia.

L’intervento di Maggie (Lauren Cohan) e la reazione di Aaron (Ross Marquand) e Gabriel (Seth Gilliam) alla missione poco pacifica del Commonwealth sembra infatti destinata a gettare le basi per il momento in cui Daryl (Norman Reedus) proverà a convincere l’amica a far entrare nella comunità di Hilltop il gruppo guidato da Lance (Josh Hamilton).

The Walking Dead 11 propone con gli episodi 13 e 14 dà una svolta alla storia

La storia riprende con Lydia (Cassady McClincy) pronta a trasferirsi tra le mura del Co...